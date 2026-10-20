В Роспотребнадзоре рассказали, когда беременным лучше прививаться от гриппа

16:58, 20 октября 2026, ПАИ

Рекомендации для будущих мам о том, когда лучше проходить иммунизацию против гриппа, подготовило Управление Роспотребнадзора по Челябинской области. От выбора времени, когда будет сделана прививка, напрямую зависит эффективность защиты как самой женщины, так и её будущего ребёнка. Об этом сообщает информагентство «Первое областное».

Специалисты отметили, что самым подходящим временем для прививки является второй триместр – с 13-й по 27-ю неделю. В этот период плод уже надёжно защищён сформировавшимся плацентарным барьером, а нагрузка на организм матери ещё не столь высока.

В первом триместре, до 12 недель, врачи не рекомендуют делать вакцинацию. Это связано с периодом максимальной осторожности, когда закладываются внутренние органы плода. Исключение делают только для пациенток с тяжёлыми хроническими заболеваниями или высоким риском осложнений.

В третьем триместре прививаться можно, однако нужно рассчитать время. Организму требуется от двух до четырёх недель на выработку антител, поэтому процедуру не стоит откладывать на последние дни перед родами. Если же беременность только планируется, идеальный вариант – сделать прививку за месяц до зачатия: тогда иммунитет успеет сформироваться до наступления периода уязвимости.

Для иммунизации беременных используют только безопасные инактивированные вакцины, которые не содержат живого вируса. Противопоказания действуют при любых острых заболеваниях или обострении хронических недугов. Перед прививкой женщине рекомендуют проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы учесть индивидуальные особенности здоровья.

Главный плюс вакцинации заключается в двойном эффекте. Материнские антитела передаются через плаценту и служат надёжной защитой в первые месяцы жизни ребёнка, когда собственные прививки от гриппа ему делать ещё нельзя.