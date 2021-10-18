Более шести центнеров сухого молока из Белорусии не пропустили через границу в Себежском районе

13:51, 18 октября 2021, ПАИ

На российско-белорусской границе в деревне Долосцы Себежского района сотрудники управления Россельхознадзора не пропустили через границу 650 кг сухого обезжиренного молока, произведённого белорусским предприятием ОАО «Милкавита». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Груз везли из Минска в адрес индивидуального предпринимателя из Москвы. Инспектор выявил нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований при перемещении между странами ЕАЭС молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота. На партию сухого молока не был представлен ветеринарный сертификат Таможенного союза, подтверждающий безопасность и происхождение товара.

Перемещение 650 кг товара по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза. Сухое молоко возвращено в Белоруссию, отметили в ведомстве.