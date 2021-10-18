Дождь и до +8 градусов ожидается в Псковской области 19 октября

14:01, 18 октября 2021, ПАИ

19 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области: ночью 0…+4 градуса, днем +3…+8 градусов. Атмосферное давление выше нормы.