Дождь и до +8 градусов ожидается в Псковской области 19 октября
19 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области: ночью 0…+4 градуса, днем +3…+8 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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