Электронные паспорта появятся в трёх регионах России до конца 2022 года
Электронные паспорта граждан России планируется начать выдавать до конца 2022 года в трёх пилотных регионах, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление главы Минцифры РФ Максута Шадаева.
По его словам, электронный паспорт гражданина будет представлен в двух видах: как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.
«Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трёх субъектах России мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», – добавил министр.
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