Электронные паспорта появятся в трёх регионах России до конца 2022 года

14:26, 18 октября 2021, ПАИ

Электронные паспорта граждан России планируется начать выдавать до конца 2022 года в трёх пилотных регионах, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

По его словам, электронный паспорт гражданина будет представлен в двух видах: как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трёх субъектах России мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», – добавил министр.