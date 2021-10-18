Электроэнергию отключат в нескольких деревнях Гдовского района с 18 по 22 октября

15:11, 18 октября 2021, ПАИ

С 18 по 22 октября в Гдове и в нескольких деревнях Гдовского района отключат электроэнергию в связи с ремонтными работами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Так, 18 октября электроэнергию планируется отключить на улице Партизанской в деревне Брод и на улице 1-2 Слободской в Гдове.

19 октября электроэнергии не будет в деревнях Губин Перевоз, Лукко, Ельма, Залесье, Излучье, Заборовье, Лужок, Лядинки, Перегрёб, Вейно. Журавлев Конец.

20 октября электроэнергию отключат в деревнях Мда и Купково.

21 октября электроэнергии не будет в деревнях Скородно, Ямно, Иголдино, Залюбовье, Аполево, Дубяги, Гнильск, Шипилино, Н.Зубовщина, Смуавьево, Кюровщина.

22 октября электроэнергию отключат в деревнях Спицино и Жуково.