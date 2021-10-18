Детей до 14 лет разрешат регистрировать на портале госуслуг

15:36, 18 октября 2021, ПАИ

До конца 2022 года на портале госуслуг появятся учётные записи для детей, не достигших 14 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.

«У нас сейчас очень много сервисов, ориентированных на детей: электронный дневник, доступ к цифровому контенту. Поэтому до конца 2022 года мы обязательно сделаем возможным получение учётной записи на портале госуслуг для детей, которые не достигли возраста, необходимого для получения паспорта», – рассказал министр на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В настоящий момент дети младше 14 лет могут оформить только упрощенную учётную запись на портале, а большая часть сервисов доступна из профиля их законного представителя. Полная учётная запись доступна для несовершеннолетних только после получения паспорта.