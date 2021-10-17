Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Горячая линия Россельхозбанка для сообщений о коррупции признана лучшей в банковской сфере

Горячая линия Россельхозбанка получила наивысшую оценку в рейтинге «Горячие линии для заявителей о коррупции в коммерческом секторе» 7 баллов из 7 возможных (100%). При этом РСХБ – единственная организация финансовой сферы, получившая максимальное количество баллов.

Рейтинг составил Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р». Эксперты центра проанализировали информацию на официальных сайтах компаний, вошедших в первую сотню компаний ежегодного рейтинга РБК за 2020 год «500 крупнейших по выручке российских компаний».

Банк держит курс на популяризацию антикоррупционных стандартов и развивает как внутреннее, так и внешнее взаимодействие в сфере противодействия коррупционным проявлениям. В целях повышения инвестиционной и репутационной привлекательности РСХБ практикует открытость и прозрачность антикоррупционных стандартов, в том числе участвуя в форумах, конференциях, рейтингах и исследованиях по данному направлению.

На сайте РСХБ есть отдельный раздел, посвящённый противодействию коррупции, на котором содержится информация  обо всех форматах обратной связи. Сообщить о готовящихся или совершенных коррупционных правонарушениях можно как с помощью электронной почты, так и по телефону горячей линии. Банк гарантирует конфиденциальность таких заявлений, а также защиту сотрудников и иных лиц от каких-либо санкций в случае, если те сообщают о коррупционных нарушениях.

Россельхозбанк заинтересован в любой информации, позволяющей предотвратить предпосылки коррупции. Прозрачность деятельности играет важную роль во взаимодействии с клиентами как со стороны клиентов, так и работников офисов обслуживания – повышая уровень ответственности и сервиса, что и было подтверждено в ходе исследования экспертами «Трансперенси Интернешнл – Р».

Transparency International (Трансперенси Интернешнл) — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Организация была основана в 1993 году, на настоящий момент ее отделения есть более чем в 110 странах мира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

17 октября 2021

Эксперт рассказал россиянам, когда лучше покупать доллары
15 октября 2021

Алексей Кудрин назвал достижением Правительства то, что Россия не уронила экономику в пандемию коронавируса
15 октября 2021

IKEA предупредила о нехватке товаров
15 октября 2021

Минимум доллара обновился впервые после 2020 года
15 октября 2021

Выделение средств на новые школы и ремонт Троицкого моста в Пскове согласовал профильный комитет гордумы
15 октября 2021

В Псковской области замедлился рост цен на авиабилеты
15 октября 2021

Уровень годовой инфляции в Псковской области ниже среднероссийского
14 октября 2021

В Россельхозбанке назвали обязательные требования к заемщику по кредиту

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...