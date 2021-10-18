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Общество

Ассортимент автозапчастей сократился в России

В России сократился выбор автозапчастей, при этом дефицита пока не наблюдается. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейса Autodoc.ru.

Отмечается, что по определенным категориям товаров снижение с начала 2021 года составляет 15-20 %. В частности, предложение тормозных колодок в январе состояло из порядка 50 брендов, сейчас – меньше 40.

Заметное падение наблюдается и с поставками масляных фильтров: если ещё в начале года на складах продавцов автомобильных запчастей на конкретную модель автомобиля можно было выбрать моторное масло из порядка 100 брендов, то сейчас это число сократилось до менее 70. В свечах зажигания из 25 присутствующих на рынке брендов выбор для той или иной модели автомобиля остался в среднем из 20 марок.

Эксперты связывают сокращение ассортимента с удорожанием материалов, логистическими трудностями, дефицитом микрочипов, колебанием валютных курсов.

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