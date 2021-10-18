Двух псковичей приговорили к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение
12 и 14 октября вынесли приговоры псковичу и великолучанину, которые повторно сели за руль автомобиля в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
12 октября Псковский городской суд признал жителя Пскова виновным в нарушении части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в нетрезвом виде лицом, имеющим административное наказание за аналогичное нарушение).
Мужчине назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением водительских прав на два года.
Кроме того, 14 октября Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело 28-летнего великолучанина, который управлял транспортным средством в нетрезвом виде.
Суд установил, что 23 августа 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи судимым за аналогичное преступление, управлял автомобилем. Его остановили сотрудники ОГИБДД. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.
Великолучанин признал свою вину полностью. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев в колонии-поселении.
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