Похитивших почти 100 банок энергетиков подростков задержали в Гдове

16:39, 18 октября 2021, ПАИ

Двое подростков из Ленинградской области подозреваются в хищении около двух десятков банок энергетического напитка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

17 октября днем из двух магазинов на улицах Карла Маркса и Никитина в Гдове украли 18 банок энергетического напитка. По горячим следам сотрудники полиции установили личности подозреваемых – ими оказались двое молодых людей из Кингисеппа 12 и 16 лет. По версии следствия, эти подростки приехали в Гдов на иномарке своего 20-летнего знакомого.

В ходе разбирательства у «гостей» из Ленинградской области обнаружилось еще 80 банок энергетического напитка, которые могли быть похищены за пределами региона.

В настоящее время причиненный ущерб устанавливается. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.