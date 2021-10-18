54 млн рублей направят на закупку оборудования для школы на улице Юбилейной в Пскове

16:42, 18 октября 2021, ПАИ

На 57-й внеочередной сессии Псковской городской Думы депутаты согласовали перераспределение бюджетных ассигнований в размере 54 миллионов рублей на приобретение учебного оборудования для школы на 825 мест на улице Юбилейной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Благодаря содействию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в 2022 году в городской бюджет также поступят денежные средства за счет средств областных субсидий на строительство двух школ в городе: