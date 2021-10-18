54 млн рублей направят на закупку оборудования для школы на улице Юбилейной в Пскове
На 57-й внеочередной сессии Псковской городской Думы депутаты согласовали перераспределение бюджетных ассигнований в размере 54 миллионов рублей на приобретение учебного оборудования для школы на 825 мест на улице Юбилейной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».
Благодаря содействию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в 2022 году в городской бюджет также поступят денежные средства за счет средств областных субсидий на строительство двух школ в городе:
- школы на 825 мест на улице Юбилейной - 120,7 млн рублей, в том числе средства городского бюджета - 1,2 млн рублей;
- школы на 525 мест по улице Киселева - 196,1 млн рублей, в том числе средства городского бюджета - 945 тысяч рублей.
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