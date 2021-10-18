Год среди скобарей: студент из Тосно про псковские нравы

16:48, 18 октября 2021, ПАИ

За год жизни в Пскове я не нашёл у скобарей никаких скоб, узнал, что представители этого народа могут отпраздновать твой день рождения за тебя и когда им вздумается, заметил, что они пугаются полицейских сирен, и выведал у них, как вернуть себе бессмертие души. А ещё я убедился, что они не такие уж плохие, как мне показалось вначале. Теперь обо всём по порядку.

Пончики без джема

Перечитывая своё прошлогоднее нытьё всем подряд, что мне угораздило поехать учиться в Псков, должен признать, что я напрасно был крайне скверно настроен к своему новому вынужденному месту существования.

Моя неприязнь к этому городу началась со школьной экскурсии. Я живу в Тосно, и в 8 классе из-за турпоездки в Псков получил среди одноклассников прозвище «Пончик без джема».

Дело было так.

- О-о-о, пончики за 7 рублей с клубничным джемом, видел, какая у них тут халява? - сказал мой одноклассник О. И вот уже я тащу на кассу пакет с этими халявными псковскими пончиками.

По итогу, наш экскурсионный автобус оказался набит этими дурацкими пончиками по самую крышу. А джем был везде, даже на кепке водителя.

Я дождался, пока все слопают свои пончики, и торжественно надкусил один из своих. Кусаю раз, кусаю второй, пончик кончился, а джем так и не появился. Второй пончик… Джема не оказалось и в нём. С третьим пончиком такая же история.

Наконец волна хохота с задних рядов накрывает водителя, который безуспешно пытается оттереть джем от своей кепки. И вот даже этот лысый пузатый мужик смеётся над бедным маленьким мальчиком с набитым сдобой ртом.

Вдруг среди залитого смехом автобуса, как гром среди ясного неба, прогремело: «Пончик без джема».

С того момента до самого моего переезда в Псков любой мой косяк одноклассники комментировали этой бессмертной фразой. Поэтому когда я вынужден был поехать на учёбу в Псковский государственный университет, это ощущалось, как очень злая ирония судьбы.

«В центре города я не увидел ни одного здания, которое было бы хотя бы трёхэтажным. Первым вообще бросился в глаза такой мелкий рынок, как в «Брате» Балабанова: знаешь, ещё со старушками такими, стоящими в ряд и отдающими котят в хорошие руки, село какое-то короче», - написал я другу в свой первый псковский день, когда сменил свой мегаполис с населением в 30 тысяч на чужое село с населением в 210.

Не город, а пончик без джема.

Отряд скобарей относится к классу млекопитающих

Но прошло время, вкус общежитских клопов (а он отчетливо отдаёт кинзой), перебил у меня во рту привкус несуществующего псковского джема. Мне даже удалось наладить контакт с местными жителями.

Всё шло своим чередом, до тех пора, пока не перестало идти «своим чередом».

Мой бывший сосед по общежитию Ваня, который по совместительству, к сожалению, был ещё и моим другом, прознал о скорой дате моего дня рождения, поэтому однажды в красный день календаря ко мне на съёмную квартиру (куда я сбежал от общежитских клопов) пришли не только друзья, но и друзья друзей.

А что оставалось мне? Сэлинджер максимально точно своей цитатой описывает начало того вечера: «Вечно я говорю «очень приятно с вами познакомиться», когда мне ничуть не приятно. Но если хочешь жить с людьми, приходится говорить всякое».

На самом деле в какой-то момент мне стало и вправду очень приятно от осознания того, что Псков принял меня и что все близкие и далёкие люди захотели поздравить меня, такого искусанного клопами, с днём рождения:

- Ух…Это ведь восемнадцатая квартира? – на пороге стояла запыхавшаяся незнакомая девушка.

- Дааа, всё правильно, эммм, проходи, давай повешу твою куртку…

- А у кого тут день рождения-то?

- Ну у меня…

- Ну поздравляю! - радостно и даже искренне сказала она, вручая непонятный мне артефакт.

Артефактом этим оказалось молоко в пакете. Никогда раньше я не получал таких подарков. Жаль, имя этой девушки мне запомнить в тот вечер так и не удалось, хотя оно какое-то очень символичное для Пскова, прям как у одной княгини. Но в тот вечер мне было не до имён, ведь я был слишком занят изучением подарков, многие из которых мне запомнятся на всю жизнь.

…А на следующее утро я обнаружил, что из моего холодильника пропала бутылка дорогого… нет, не молока. Оказалось, что её под шумок стащила другая моя новая подруга. Видимо, у скобарей не принято не только приходить на день рождения с пустыми руками, но и уходить.

Это они из-за погоды такие

Время близилось к зиме. На этот раз мы с моим калининградским другом Ваней сами возвращались с дня рождения. Пешком через весь город. Ваня заботливо поддерживал меня на поворотах.

Возле вузовских скамеек на площади Ленина мы, как обычно, остановились перекусить.

Вдруг, выползая из темноты, к нам очень медленно подошёл мужик лет сорока, похожий на гусеницу, которая готовится стать бабочкой: впечатление, что он был одет в наслоенные один на другой мусорные пакеты, много-много пакетов…

- Вечер добрый…

- Здравствуйте.

- Везде облавы, а вы мне всё поесть не даёте нормально в который раз. Поделитесь хоть, - сказал незнакомец, показывая на наши хотдоги.

Лично я как никогда нуждался в закуске, поэтому делиться не собирался, но мой великодушный спутник пожертвовал незнакомцу свою сосиску.

- (чавк-чавк-чавк) А вот раньше баланс давления в Пскове позволял псковским душам достигать бессмертия и отправляться в лучшие земли. Но теперь и это сбилось из-за перепадов давления, бессмертия больше нет,- с надрывной интонацией и паром изо рта прочавкал мужик.

-То есть вы хотите сказать, что бессмертие души всё это время зависело от баланса давления и что в Пскове с этим всё было хорошо? – переспросил я, чтобы отвлечь внезапного собеседника от своей надкусанной сосиски.

- Да бляха, было! Вы ребята, конечно, хорошие, но не такие хорошие, как я, вам…-внезапная сирена полицейской машины сбила его с мысли.

Испуганно оглянувшись, мужик-гусеница поспешил окончательно разуверить нас с Ваней в царствии небесном:

- Вам не добиться бессмертия, а вот у меня оно в кармане уже. О, дай попить, - он заприметил мой морс.

- Держи, - с горестью сказал я, наблюдая за тем, как моё бессмертие исчезает в его утробе.

- Ну всё, пойду я, пока, - сказал мужик, увидев, как я торопливо запихнул остатки своей сосиски в рот. И ушёл, как отрезал.

Экзистенциональная тоска тут же накрыла меня с головой, но с тех пор я утешаю себя тем, что когда-нибудь ещё за одну сосиску и бутылку морса всё-таки смогу выторговать себе в Пскове у случайного прохожего бессмертие души.

Во всяком случае, в тот вечер я понял, что философия у псковичей в почёте. И на всякий случай слежу за перепадами атмосферного давления.

Жутко бесценностный народ

Через несколько месяцев я уже настолько почувствовал себя скобарём, что начал ходить в университете на чужие пары.

Однажды я оказался на паре, которую вела крайне эксцентричная преподавательница. Она выдавала порой гениальные вещи.

Только я засмотрелся на прекрасные культурные виды Пскова за окном, как услышал:

- Вы понимаете, что будет, если 100 миллионов китайцев выйдут в кроссовках и пойдут на Сибирь?

- Надеюсь, кроссовки они нам хотя бы померить дадут? – размечтался я.

- Так, всё. Закрыли тему.

Через некоторое время она перешла от китайцев к псковичам:

- Псковский край – край бедных и недружных людей…Вы извините, ну вот скажу про псковских… Жутко бесценностный народ.

Как потом выяснилось, кто-то вынужден переехать в Псков, чтобы учиться, а кто-то – чтобы преподавать. Наверное, я должен был отнестись к этой профессорке, как к сестре по несчастью. Но нет.

Возможно, я ничего в этом мире не понимаю, но, по-моему, нас окружают именно такие люди, каких мы подпускаем к себе?

Я вот не ожидал ничего хорошего от Пскова, но к зиме он ко мне потеплел.

Один дома по-псковски

И хотя зимой в Пскове выпало не так много снега, как того хотелось бы, я встретил в этом городе, пожалуй, лучший Новый год в моей жизни.

Так получилось, что к концу декабря у меня не было ни желания, ни сил ехать обратно в родной город, поэтому я мирно готовился отмечать праздник в одиночестве. Закупился петардами (как последнее тосненское быдло), заказал пиццу и пасту в пиццерии (как образцовый псковский одиночка), скачал несколько новогодних фильмов и приготовился киснуть.

Откиснуть мне не дали. Незадолго до полуночи в дверь позвонила… да, вы угадали: та самая моя новая подруга с именем княгини (опять забыл, как её зовут), потом ещё одна… А ближе к утру из Печор приехал друг да ещё и притащил с собой оливье, который я терпеть не могу, но всё равно это было незабываемо.

Так что я бы не стал так категорично про псковичей, что они бесценностные и недружные. Не знаю, вообще ничего не знаю, вам тоже не рекомендую, неблагодарное это дело – знать. Но джем в этих псковских пончиках всё-таки нашёлся.

Владислав Латыпов, студент 2 курса филологического факультета ПсковГУ.