В Белоруссии открыли уникальную выставку из фондов «Михайловского»

18:25, 01 августа 2025, ПАИ

Выставку «А. С. Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде» из фондов Государственного музея-заповедника «Михайловское» открыли в Витебске в Республике Беларусь сегодня, 1 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Как рассказали ПАИ в музее, в экспозиции представлены работы известного театрального художника и иллюстратора Игоря Шаймарданова. Выставка развернулась в Витебской областной библиотеке имени В. И. Ленина.

Представляя жителям и гостям города художника и его работы, директор «Михайловского» Георгий Василевич отметил: «Нам хотелось, чтобы те, кто будет читать книги Пушкина, понимали, что Александр Сергеевич – не бронзовый, что он не стоит памятником, грустно глядя на всех, кто проходит мимо него с мороженым в руках… Он среди нас, он продолжает жить своей собственной жизнью, а мы имеем возможность обратиться к нему, задать вопросы и получить ответы. Задача Игоря Дмитриевича была в том, чтобы ответить на вопрос, какой же он, Пушкин, и показать, какие они, Пушкины, разные и как они все объединяются в одну личность».

Планируется, что выставка графики Игоря Шаймарданова «А. С. Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде» в Витебске будет работать в библиотеке до 31 августа.

Напомним, что художник давно и плодотворно сотрудничает с Пушкинским заповедником, где на сегодняшний день собрана внушительная коллекция его работ. Музей часто и с неизменным успехом экспонирует шуточные «пушкинские хроники» Игоря Шаймарданова как в Псковской области, так и за пределами региона и страны. Большим спросом пользуются выпущенные силами «Михайловского» альбомы с репродукциями его живописи и графики, а также книги произведений Пушкина с его иллюстрациями. В 2016 году «Повести Ивана Петровича Белкина», проиллюстрированные Игорем Шаймардановым, были объявлены книгой праздника – Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Помимо «Михайловского», работы мастера в своих фондах хранят Государственный музей А. С. Пушкина (Москва), Всероссийский музей А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), Музей-квартира Набокова (Санкт-Петербург) и многие другие государственные учреждения культуры.

Ранее сообщалось, что Пушкинский заповедник организовал выставку графики Игоря Шаймарданова в Санкт-Петербурге.