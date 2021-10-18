Объявлен победитель аукциона на строительство нового пешеходного моста в Усвятах
Объявлен победитель аукциона на строительство нового пешеходного моста в Усвятах. Им стала подрядная организация «Автомобильные дороги Пскова», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Состоялась рабочая встреча представителей администрации Усвятского района, ООО «Автомобильные дороги Пскова» и компании проектировщика, во время которой участники обсудили проект нового моста и нюансы строительно-монтажных работ.
Протяженность участка работ составит 500 метров, включая подходные пути и сам мост. Объект будет возводиться по проекту «Формирование современной городской среды». Заказчиком выступила администрация городского поселении «Усвяты».
На разработку проекта и проведение работ из областного бюджета выделено 35 млн рублей.
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