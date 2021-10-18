Объявлен победитель аукциона на строительство нового пешеходного моста в Усвятах

16:47, 18 октября 2021, ПАИ

Объявлен победитель аукциона на строительство нового пешеходного моста в Усвятах. Им стала подрядная организация «Автомобильные дороги Пскова», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Состоялась рабочая встреча представителей администрации Усвятского района, ООО «Автомобильные дороги Пскова» и компании проектировщика, во время которой участники обсудили проект нового моста и нюансы строительно-монтажных работ.

Протяженность участка работ составит 500 метров, включая подходные пути и сам мост. Объект будет возводиться по проекту «Формирование современной городской среды». Заказчиком выступила администрация городского поселении «Усвяты».

На разработку проекта и проведение работ из областного бюджета выделено 35 млн рублей.