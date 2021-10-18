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Общество

«Народного участкового» выбрали в Псковской области

В Псковской области победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2021» стал участковый уполномоченный полиции из Великих Лук, старший лейтенант полиции Андрей Виноградов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этот раз до второго этапа отбора, который проходил с 7 по 16 октября, были допущены 14 участковых уполномоченных полиции региона. Каждый из участников в своей анкете попытался отразить, почему именно он должен представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе и достоин почётного звания «Народного участкового».

По результатам онлайн-голосования третье место занял участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Новосокольнический», капитан полиции Андрей Страчук. За него проголосовало 215 человек.

Второе место заняла участковый уполномоченный полиции ОП по Плюсскому району МО МВД России «Стругокрасненский», лейтенант полиции Мария Алексеева. В конкурсе её поддержало 353 человека.

За победителя регионального этапа конкурса Андрея Виноградова проголосовало 1090 человек. Именно он будет представлять Псковскую область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый – 2021, который пройдёт с 1 по 10 ноября на интернет-сайте издания «Комсомольская правда».

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