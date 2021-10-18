Более двух лет проведёт в колонии великолучанка за хранение наркотиков

17:21, 18 октября 2021, ПАИ

Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор ранее судимой 37-летней великолучанке, которая незаконно приобрела и хранила наркотическое средство в значительном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что в июне 2021 года женщина купила наркотическое средство массой 0,219 грамма для личного употребления и хранила его дома.

Суд признал женщину виновной в совершении указанного преступления, на основании пункта «б» части 7 статьи 79 УК РФ ей отменено условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору и по совокупности окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и три месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.