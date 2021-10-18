Московский эксперт поделился лайфхаками со студентами ПсковГУ

17:20, 18 октября 2021, ПАИ

Руководитель Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь», эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи Олег Ярошенко посетил Псковский государственный университет, чтобы поделиться со студентами своим опытом в сфере проектной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В разговоре он рассказал, как повысить шансы на получение гранта и на что обязательно нужно обратить внимание, работая над проектом.

– Олег, почему проектная деятельность пользуется сейчас большой популярностью, в том числе у молодежи?

У нас вся страна живет по принципу проектной деятельности, даже на государственном уровне. В этом смысле показательны, например, такие национальные проекты как «Демография», «Образование» и прочие. Соответственно, и в нашей повседневной жизни проектный подход тоже приемлем.

Эта форма организации хороша тем, что в ней ставятся четкие цели, задачи, и прописывается конкретный результат, к которому ты придешь. В общем и целом это довольно интересный механизм, который находит место в повседневной жизни.

– Что нужно знать и уметь студенту, который впервые решил подать заявку на грант?

Самое главное – изучить основы социального проектирования, разобраться в понятийном аппарате. Это поможет понять, как выстраивается сама логика проекта. Затем уже понадобятся более специфические навыки по написанию. Это и умение грамотно сформулировать цель, и правильно определить актуальность проекта, его проблематику.

– Есть ли какие-то книги, которые помогут студентам освоить техники проектной деятельности?

Прежде всего, я бы посоветовал видеокурс «Грантрайтинг пространства развития», который мы сняли с коллегами буквально на днях. Посмотреть его можно на видеохостинге YouTube.

Есть также пособие, которое мы с коллегами разработали по теме. В нем можно найти информацию о том, как проект адаптировать в онлайн-формат, что довольно актуально в текущей эпидемиологической обстановке.

– Насколько студенту реально выиграть грант?

С вероятностью 50/ 50. Существуют конкурсы для профессионалов, например Фонд президентских грантов, где требуется серьезная подготовка. Любой конкурс имеет определенные условия, требования по содержанию и рекомендации по их составлению, а также подаче проектной заявки. Чем детальнее их изучишь, тем выше шанс стать победителем.

– Одно из популярных тематических направлений проектной деятельности – патриотическое воспитание. Поделитесь, пожалуйста, интересными проектными инициативами в этой сфере.

Сейчас очень интересные проекты создаются по линии межкультурной коммуникации. Наша страна очень богата народами и культурой, она разнообразна в зависимости от региона. Проекты, связанные с этой темой, получаются очень яркими, красивыми.

Это могут быть творческие проекты, связанные с межкультурным взаимодействием, туризмом, проведением ярмарок. Например, существует детский проект, который может быть переложен на студенческую аудиторию, – это обмены. Допустим, дети из Рязанской области едут в Дагестан, где погружаются в местную культуру, живут в семье, знакомятся с бытом и национальными блюдами. Возможна и практика межвузовского обмена: студенты одного вуза едут в другой и наоборот, перенимают разные практики, то же самое можно продумать в проекте на тему межкультурного взаимодействия.

В целом, в патриотизме много разных интересных форм: гражданско-патриотическое воспитание - это довольно важно. При этом необходимо вести диалог с молодежью на одном языке, быть в тренде и идти в ногу со временем. Это залог успеха проекта, чтобы он был важен, нужен и интересен.

– Насколько важно, чтобы сам университет инициировал обучение студентов проектной деятельности?

Это здорово на самом деле. Я довольно давно работаю экспертом, оцениваю проекты на конкурсах. Иногда бывают очень интересные идеи у организаций или физических лиц, но они описаны не очень хорошо, и человек не до конца понимает, как их реализовать.

Такие студенческие площадки, как форум «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции», созданы именно для обучения и обмена опытом. Участие в таких проектах позволяет молодым людям с интересными идеями научиться правильно их оформлять и в дальнейшем реализовывать.

Встреча студентов ПсковГУ с руководителем Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь», экспертом Всероссийского конкурса молодежных проектов Олегом Ярошенко прошла в рамках Всероссийского молодежного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции».

Следующим спикером станет Елена Сафина, заместитель директора по инновационной деятельности и перспективным проектам Центра профессионального развития Санкт-Петербурга «Лига Мастеров», эксперт региональных и федеральных грантовых конкурсов, победитель и эксперт всероссийских и международных конкурсов в области проектного мышления и педагогических инноваций. Ее интенсив запланирован на 13 ноября.

27 ноября со студентами ПсковГУ встретится Сергей Морозов, доцент института фундаментальной подготовки и технологических инноваций ГУАП, начальник Студенческого культурно-досугового центра СПбГУТ, эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, победитель Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», эксперт региональных и федеральных грантовых конкурсов.

А 11 декабря ребята смогут побеседовать с Татьяной Гулевич, генеральным директором ООО «Детского оздоровительного лагеря «Алые паруса», экспертом Всероссийского конкурса молодёжных проектов, конкурса «Доброволец России», конкурса «Моя страна - моя Россия», Международной премии #МЫВМЕСТЕ, членом экспертного совета конкурса Мэра Москвы, эксперт конкурса «Добро не уходит на каникулы», «Большая перемена» и других федеральных и региональных конкурсов.

Напомним, всероссийский молодежный форум стартовал на базе ПсковГУ 22 сентября и собрал вместе студентов из 28 регионов нашей страны. Участники представили экспертам разработанные на форуме проекты. В состав экспертной комиссии входили кандидаты наук, преподаватели вуза и псковские общественники, руководители проектной деятельности.

В настоящее время «Креативных индустрий» продолжается приём заявок на конкурс социальных проектов, участниками которого могут стать школьники, студенты средних и высших учебных заведений. Направления конкурса разнообразны: СМИ и социальные медиа; Гражданские и социальные инициативы; Наука и изобретения; Социальное предпринимательство; Развитие территории, малой родины. Приём заявок завершится 30 ноября. С 1 декабря будет дат старт второму этапу конкурса. Победители станут известны 17 декабря. Подробнее о конкурсе здесь.

В рамках форума планируется организация на базе ПсковГУ цикла встреч с федеральными экспертами.

Форум организован в рамках гранта Министерства просвещения РФ, предоставляемого в форме субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение всероссийских окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование». Целью мероприятия является повышение интереса молодежи к изучению национальных традиций народов России через разработку социально ориентированных проектов.