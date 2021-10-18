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Общество

В Плюссе ищут потомков людей с черно-белых фото в найденном старинном альбоме

Тот самый очень старый альбом, в котором обнаружили фотокарточки. Фото Анна Пугачёва

Со страниц газеты  "Плюсский край" мы уже знакомили читателей с раритетными книгами, пополнившими коллекцию центральной районной библиотеки благодаря дарителям. Среди представленных экземпляров особое место занимает фотоальбом. Удивительная вещь с металлической накладкой в виде рыцарских доспехов, а также старинные фотокарточки. Разглядывая их, невольно задаёшься вопросом: кто эти люди, глядящие на нас из прошлых лет?

Собака и молодой человек. Фото Анна Пугачёва

Ответить на этот вопрос без вас, дорогие читатели, невозможно. Годы бегут, одно поколение сменяет другое. И вот уже некому рассказать о людях, память о которых оставил фотограф. Возможно, вы что-то знаете о них?

Сейчас никого не удивить фотографией. В наше время большинство снимков имеют цифровой формат, и тысячи фото находятся в «облаке» или на небольшой флешке. Но ещё каких-то 100 лет назад позволить себе фотографию могли только обеспеченные люди. Со временем фото стало неизменным спутником любой семьи. Благодаря фотоснимкам семья создаёт свою хронику, которая напрямую связана с историей общества. По оформлению альбома, по количеству и качеству фотографий в нём, по сюжетам на снимках, можно определить место, которое семья занимала в обществе.

Может, кто-то узнает в этом импозантном мужчине, своего родственника? Фото Анна Пугачёва

В представленных в альбоме карточках есть и детские фото, и семейные портреты. Прошло более ста лет, а как изменились лица людей! Эти старые фотографии открывают нам мир почти незнакомый, но заглядывать в него одно удовольствие. Искренне восхищает искусство фотографии тех лет, мастерство фотографов. Рассматривая старые карточки, буквально ощущаешь присутствие человека, его ауру, погружаешься в обаяние другой эпохи.

Женщина, позирующая в кресле. Фото Анна Пугачёва

Вот интеллигентного вида мужчина. Важная дама. Младенец в белой рубашке, скорее всего – мальчик. А вот паренёк в мундире с золотыми пуговицами, сидящий на кресле с верным другом – мопсом. Надо отметить, что эту маленькую декоративную собачку издавна держала знать. Есть и фото другого пса – таксы. Некоторые фото, как примеру, из города Ръжицы (Резекне, город на востоке Латвии, входивший в состав Витебской губернии), содержат дарственную надпись: «Милым Марии Ивановне и Степану Васильевичу в знак памяти. 7 июля 1899 года». На фото из Тулы, датируемом 1895 годом, есть надпись на немецком языке.

Отрок с мопсом. Фото Анна Пугачёва

Черно-белые снимки, которые и сейчас притягивают внимание, лишь немного пожелтели от времени. Отметим, что фото, сделанное в салоне того времени, представляло собой позитив, наклеенный на фирменный бланк фотоателье — паспарту. Бланки по размеру были несколько больше фотографий. Это не только придавало им изящный вид, но и служило для сохранности. Паспарту, к которым фотографы относились всегда с тем же вниманием, что и к изображению клиента, были своего рода визитными карточками. Медали на лицевой стороне и обороте рассказывали о том, где и когда проводились выставки, в которых участвовал фотограф, и как он на них отличился. Также там указывались название и адрес фирмы, сведения о фотографе, год и месяц съёмки. В хранящихся в альбоме карточках указаны Рига и Вильнюс (Вильна), Витебск, Тула, Петербург.

Семья в полном составе. Фото Анна Пугачёва

Для историков, несомненно, будут интересны имена фотографов, работавших в то время. Так, выходец из крестьянского сословия Иван Фролович Курбатов содержал салоны в Туле и Москве. В Витебске фотографическим заведением руководил Сигизмунд Юрковский. Фотоателье «А. Ренц и Ф. Шрадер» располагалось на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге и было достаточно известно в то время, пользовалось популярностью у всех слоёв населения и входило в число лучших фотоателье столицы. Имена мастеров фотодела – отдельная тема для изучения.

Этот фотоальбом настоящая семейная реликвия, передаваемая по наследству. Хранитель фотографий, он складывает фрагменты жизни в историю. Сегодня существует огромное количество способов для хранения фотографий, но ничто не заменит настоящий фотоальбом, верно хранящий память главных событий жизни долгие годы.

Ребёнок в рюшах. Фото Анна Пугачёва

Сотрудники библиотеки просят помочь установить, кто запечатлен на фото, т.к. у них нет никакой информации о том, чья это семейная летопись. Возможно, вы что-то знаете по этому поводу. Напишите, пожалуйста, нам в редакцию. Очень хочется узнать подробную историю владельцев этого поистине уникального сокровища, памятника духовной и материальной культуры прошлого. А может, вы дополните имеющиеся у нас сведения по этим раритетам?

Анна Пугачёва

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