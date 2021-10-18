В Плюссе ищут потомков людей с черно-белых фото в найденном старинном альбоме

18:45, 18 октября 2021, ПАИ

Со страниц газеты "Плюсский край" мы уже знакомили читателей с раритетными книгами, пополнившими коллекцию центральной районной библиотеки благодаря дарителям. Среди представленных экземпляров особое место занимает фотоальбом. Удивительная вещь с металлической накладкой в виде рыцарских доспехов, а также старинные фотокарточки. Разглядывая их, невольно задаёшься вопросом: кто эти люди, глядящие на нас из прошлых лет?

Ответить на этот вопрос без вас, дорогие читатели, невозможно. Годы бегут, одно поколение сменяет другое. И вот уже некому рассказать о людях, память о которых оставил фотограф. Возможно, вы что-то знаете о них?

Сейчас никого не удивить фотографией. В наше время большинство снимков имеют цифровой формат, и тысячи фото находятся в «облаке» или на небольшой флешке. Но ещё каких-то 100 лет назад позволить себе фотографию могли только обеспеченные люди. Со временем фото стало неизменным спутником любой семьи. Благодаря фотоснимкам семья создаёт свою хронику, которая напрямую связана с историей общества. По оформлению альбома, по количеству и качеству фотографий в нём, по сюжетам на снимках, можно определить место, которое семья занимала в обществе.

В представленных в альбоме карточках есть и детские фото, и семейные портреты. Прошло более ста лет, а как изменились лица людей! Эти старые фотографии открывают нам мир почти незнакомый, но заглядывать в него одно удовольствие. Искренне восхищает искусство фотографии тех лет, мастерство фотографов. Рассматривая старые карточки, буквально ощущаешь присутствие человека, его ауру, погружаешься в обаяние другой эпохи.

Вот интеллигентного вида мужчина. Важная дама. Младенец в белой рубашке, скорее всего – мальчик. А вот паренёк в мундире с золотыми пуговицами, сидящий на кресле с верным другом – мопсом. Надо отметить, что эту маленькую декоративную собачку издавна держала знать. Есть и фото другого пса – таксы. Некоторые фото, как примеру, из города Ръжицы (Резекне, город на востоке Латвии, входивший в состав Витебской губернии), содержат дарственную надпись: «Милым Марии Ивановне и Степану Васильевичу в знак памяти. 7 июля 1899 года». На фото из Тулы, датируемом 1895 годом, есть надпись на немецком языке.

Черно-белые снимки, которые и сейчас притягивают внимание, лишь немного пожелтели от времени. Отметим, что фото, сделанное в салоне того времени, представляло собой позитив, наклеенный на фирменный бланк фотоателье — паспарту. Бланки по размеру были несколько больше фотографий. Это не только придавало им изящный вид, но и служило для сохранности. Паспарту, к которым фотографы относились всегда с тем же вниманием, что и к изображению клиента, были своего рода визитными карточками. Медали на лицевой стороне и обороте рассказывали о том, где и когда проводились выставки, в которых участвовал фотограф, и как он на них отличился. Также там указывались название и адрес фирмы, сведения о фотографе, год и месяц съёмки. В хранящихся в альбоме карточках указаны Рига и Вильнюс (Вильна), Витебск, Тула, Петербург.

Для историков, несомненно, будут интересны имена фотографов, работавших в то время. Так, выходец из крестьянского сословия Иван Фролович Курбатов содержал салоны в Туле и Москве. В Витебске фотографическим заведением руководил Сигизмунд Юрковский. Фотоателье «А. Ренц и Ф. Шрадер» располагалось на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге и было достаточно известно в то время, пользовалось популярностью у всех слоёв населения и входило в число лучших фотоателье столицы. Имена мастеров фотодела – отдельная тема для изучения.

Этот фотоальбом настоящая семейная реликвия, передаваемая по наследству. Хранитель фотографий, он складывает фрагменты жизни в историю. Сегодня существует огромное количество способов для хранения фотографий, но ничто не заменит настоящий фотоальбом, верно хранящий память главных событий жизни долгие годы.

Сотрудники библиотеки просят помочь установить, кто запечатлен на фото, т.к. у них нет никакой информации о том, чья это семейная летопись. Возможно, вы что-то знаете по этому поводу. Напишите, пожалуйста, нам в редакцию. Очень хочется узнать подробную историю владельцев этого поистине уникального сокровища, памятника духовной и материальной культуры прошлого. А может, вы дополните имеющиеся у нас сведения по этим раритетам?

Анна Пугачёва