О шпицах рассказала псковский заводчик Ольга Гайдамакина

19:56, 18 октября 2021, ПАИ

Сентябрь был богат на Всероссийские собачьи выставки. В нашем городе их было три, поэтому редакция «Комсомольской правды в Пскове» решила поговорить с владелицей собачего питомника Ольгой Гайдамакиной. Четыре её питомца – немецкие шпицы – стали чемпионами. Только заводчик может знать абсолютно всё о породе, повадках и привязанности к человеку.

Сложно ли ухаживать за щенками шпица? Как их выбирать? Какой характер у этой породы собак? Как шпицы ведут себя по отношению к другим животным?

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