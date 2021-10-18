Руководитель Псковского «NOSTOS» рассказал о ближайших планах театра в условиях пандемии

20:11, 18 октября 2021, ПАИ

Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Комитета по культуре Псковской области, управления общественных проектов и молодежной политики администрации области с руководителем Псковского репертуарного театра «NOSTOS» Александром Суховским. Об этом официальному телеграм-каналу Псковской области рассказала председатель Комитета по культуре Ольга Тимофеева.

«Александр Суховский рассказал о работе театра в условиях пандемии и планах на будущее, – отметила Ольга Тимофеева. – Уже совсем скоро артисты порадуют псковичей премьерным показом спектакля. Также обсудили вопрос с помещением для театра. Участники студии в ближайшее время оформят в установленном порядке права на занятия театральным искусством в том же помещении, где они располагаются сейчас – на улице Конная, 2. И продолжат дальше заниматься театральными постановками».