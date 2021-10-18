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Псковские коммунальщики перешли на режим повышенной готовности

Прошло совещание в управлении городского хозяйства администрации Пскова. Фото городская администрация

Коммунальные службы Пскова готовятся к зиме и переходят в режим повышенной готовности. Синоптики предрекают неблагоприятную погоду: ожидается понижение температуры и выпадение осадков, что может привести к образованию наледи на дорогах. В конце недели прогнозируется небольшой снег.

Готовность к зимнему периоду ответственных за содержание города организаций обсудили в понедельник, 18 октября, на совещании в управлении городского хозяйства администрации Пскова. В нем приняли участие представители ГБУ ПО «Псковавтодор», ООО «СитиИнвестГрупп», ГИБДД, ответственные за содержание парков.

Участники встречи доложили о наличии техники и запасов материалов для обработки дорог и тротуаров, а также о работе диспетчерских служб. Они заверили, что в случае неблагоприятных погодных условий готовы в течение часа переоборудовать коммунальные дорожные машины и выйти на противогололедную обработку улично-дорожной сети.

Заместитель начальника Управления городского хозяйства Александр Грацкий отметил, что работа по подготовке к зимнему периоду проводится и с управляющими компаниями. Он также  призвал автомобилистов заранее позаботиться о смене летней резины на зимнюю, быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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