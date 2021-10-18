«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Какой будет премия «Народное признание – 2021»

21:21, 18 октября 2021, ПАИ

Не за горами долгожданное событие – всеми любимая ежегодная премия «Народное признание». Кто может выдвигать претендентов на Премию, какие новые номинации будут в этом году, а также как пройдет голосование – в новом выпуске программы от 18 октября.