Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Какой будет премия «Народное признание – 2021»

Не за горами долгожданное событие – всеми любимая ежегодная премия «Народное признание». Кто может выдвигать претендентов на Премию, какие новые номинации будут в этом году, а также как пройдет голосование – в новом выпуске программы от 18 октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

18 октября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Какой будет премия «Народное признание – 2021»

18 октября 2021

В 1915 году население Талабских островов почти в два раза превышало население Печор
18 октября 2021

Обезвредившая стрелка-шестиклассника директор школы рассказала об инциденте
18 октября 2021

ПАИ открывает приём заявок на общественную премию Псковской области «Народное признание»

18 октября 2021

Псковичам напомнили о правилах безопасности печного отопления
18 октября 2021

Двух псковичей приговорили к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение
18 октября 2021

«Ночь науки» прошла в ПсковГУ
18 октября 2021

Недвижимость Оксаны Федоровой в Сочи «сделала» ПАИ самым цитируемым за неделю

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...