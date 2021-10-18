Ремонт площади у автостанции в Новоржеве завершен

22:03, 18 октября 2021, ПАИ

Ремонт произвели в установленный контрактом срок, на все виды работ ушло полтора месяца. Сметной документацией были предусмотрены срезка поверхностного слоя, устройство выравнивающего слоя и покрытия на площади 3077 квадратных метров, установка бортовых камней и устройство водоотводных лотков. Тяжелая техника подрядчика впервые появилась на площади 12 августа, накануне Дня города, и 30 сентября работы по укладке финального слоя асфальтового покрытия были закончены. В ходе ремонта по предложению главы администрации городского поселения «Новоржев» Эдуарда Волкова и в рамках запланированных объемов подрядная организация обустроила и заасфальтировала проезд на площадь с улицы Германа. Новоржевцы оценили такую инициативу: теперь к магазинам и аптеке можно подъехать с разных сторон, и пешеходам стало намного комфортнее.

Гораздо больше времени заняло само решение проблемы с площадью, состояние которой ухудшалось стремительно. Для того чтобы долгожданный ремонт состоялся, проведена большая работа. Вопрос поднимался на разных уровнях и решался при деятельном участии многих лиц. Огромную помощь в его продвижении оказал Армен Мнацаканян, будучи ещё кандидатом в депутаты Псковского областного Собрания депутатов. Принципиальным условием для того, чтобы региональная администрация помогла в финансировании ремонта, была передача участка из областной в муниципальную собственность. Поэтому оформление необходимой документации легло на плечи администрации города. В результате часть площади (кроме участка под зданием автостанции, крытой и посадочной площадок) присоединена к улице Пушкина. Так как у городской администрации нет полномочий по проведение капитального ремонта улично-дорожной сети, субсидия была выделена администрации района, и уже она готовила документацию и проводила конкурсные процедуры для поиска подрядчика.

Сейчас, когда ремонт позади, его смело можно назвать событием года. Новоржевцы будут вспоминать плачевное состояние площади, как страшный сон, и радоваться благоустроенному объекту в центре города.