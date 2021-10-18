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Ремонт площади у автостанции в Новоржеве завершен

: В ходе ремонтных работ. Фото Павла Михайлова

Ремонт произвели в установленный контрактом срок, на все виды работ ушло полтора месяца. Сметной документацией были предусмотрены срезка поверхностного слоя, устройство выравнивающего слоя и покрытия на площади 3077 квадратных метров, установка бортовых камней и устройство водоотводных лотков. Тяжелая техника подрядчика впервые появилась на площади 12 августа, накануне Дня города, и 30 сентября работы по укладке финального слоя асфальтового покрытия были закончены. В ходе ремонта по предложению главы администрации городского поселения «Новоржев» Эдуарда Волкова и в рамках запланированных объемов подрядная организация обустроила и заасфальтировала проезд на площадь с улицы Германа. Новоржевцы оценили такую инициативу: теперь к магазинам и аптеке можно подъехать с разных сторон, и пешеходам стало намного комфортнее.

Так территория частенько выглядела после дождей. Фото Оксаны Федоровой

Гораздо больше времени заняло само решение проблемы с площадью, состояние которой ухудшалось стремительно. Для того чтобы долгожданный ремонт состоялся, проведена большая работа. Вопрос поднимался на разных уровнях и решался при деятельном участии многих лиц. Огромную помощь в его продвижении оказал Армен Мнацаканян, будучи ещё кандидатом в депутаты Псковского областного Собрания депутатов. Принципиальным условием для того, чтобы региональная администрация помогла в финансировании ремонта, была передача участка из областной в муниципальную собственность. Поэтому оформление необходимой документации легло на плечи администрации города. В результате часть площади (кроме участка под зданием автостанции, крытой и посадочной площадок) присоединена к улице Пушкина. Так как у городской администрации нет полномочий по проведение капитального ремонта улично-дорожной сети, субсидия была выделена администрации района, и уже она готовила документацию и проводила конкурсные процедуры для поиска подрядчика.

За месяц до начала ремонта. Фото Оксаны Федоровой

Сейчас, когда ремонт позади, его смело можно назвать событием года. Новоржевцы будут вспоминать плачевное состояние площади, как страшный сон, и радоваться благоустроенному объекту в центре города.

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