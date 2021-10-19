Цифровой код после прохождения переписи через сайт Госуслуг покажите волонтёру

23:45, 18 октября 2021, ПАИ

В Псковской области, как и по всей стране, проходит Всероссийская перепись населения. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие, самостоятельно заполнив бланк переписи в онлайн-формате с помощью портала Госуслуг. Услуга «Участие в переписи населения» на Едином портале государственных и муниципальных услуг будет доступна с 15 октября по 8 ноября 2021 года, сообщает Псковстат.

Пройти перепись на Госуслугах быстро, просто и удобно. Достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и ответить на вопросы со смартфона, планшета или компьютера в любое удобное время.

При этом один пользователь портала «Госуслуги» может заполнить электронные переписные листы не только на себя, но и на всех членов своего домохозяйства, то есть на всех людей, с которыми он вместе проживает.

Среди вопросов переписи: пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию и занятость.

Кроме того, нужно ответить на вопросы о жилищных условиях: тип жилого помещения, время постройки дома, его площадь, количество комнат и другие.

В электронных переписных листах имеются подсказки с подробной информацией по вопросам и вариантам ответов на них. В анкете из автозаполнения есть только фамилия, имя, отчество владельца учетной записи. Ряд вопросов предполагает выбор из предложенных вариантов ответов, в других вы должны вписать ответ самостоятельно.

Тем не менее, много времени на ответы не уйдет: в среднем на прохождение переписи в онлайн-формате потребуется до 15 минут.

После того, как пользователь завершил прохождение переписи и нажал соответствующую кнопку, в личном кабинете пользователя на портале «Госуслуги» появятся уникальные коды подтверждения прохождения переписи на каждого переписанного в помещении и объединяющий их QR-код с информацией о результатах прохождения переписи. Эти коды нужно будет предъявить переписчику, когда тот придет по адресу, который вы указали в переписном листе. Переписчики будут совершать обход жилых помещений с 18 октября по 14 ноября 2021 года.

Отметим, цифровой код, полученный в ходе прохождения переписи, можно ввести на сайте Сбербанка и получить бонусы – подписку на онлайн-кинотеатр, скидку на такси или доставку еды и другие.