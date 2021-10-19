В Псковской области снова расширили коечный фонд для коронавирусных больных
До 1035 мест увеличии коечный фонд для коронавирусных пациентов в Псковской области, сообщает глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram.
«Резали по-живому», – пишет губернатор Псковской области о новых местах для лечения. – Пока этого достаточно. Загрузка фонда составляет порядка 78%».
За последние сутки в регионе выявили 259 заражений коронавирусной инфекцией. 197 человек поправились. Никто не умер.
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