В Псковской области снова расширили коечный фонд для коронавирусных больных

00:24, 19 октября 2021, ПАИ

До 1035 мест увеличии коечный фонд для коронавирусных пациентов в Псковской области, сообщает глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Резали по-живому», – пишет губернатор Псковской области о новых местах для лечения. – Пока этого достаточно. Загрузка фонда составляет порядка 78%».



За последние сутки в регионе выявили 259 заражений коронавирусной инфекцией. 197 человек поправились. Никто не умер.