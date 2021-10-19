Всемирный день балета отмечается сегодня

07:01, 19 октября 2021, ПАИ

19 октября отмечается Всемирный день балета, сообщает calend.ru.

С 1982 года труженики этого искусства отмечали свой праздник 29 апреля вместе со всеми, кто имеет отношение к искусству танца. Тот праздник и носит название Международный день танца. Он отмечается и теперь. Однако, в Великобритании в Ковент-Гардене родилась идея необычной популяризации именно балета – как особого вида хореографического искусства. Там в залах установили камеры и провели прямую трансляцию репетиций Королевского балета Великобритании через интернет и социальные сети. Акция оказалась настолько успешной, что первый же день собрал свыше полумиллиона просмотров.

Проведение этого мероприятия стало ежегодным с 2014 года. К Лондонскому Королевскому балету присоединились балетные труппы ведущих театров мира: Московского Большого театра, Австралийского балета Мельбурна, Монако, Амстердама, Сан-Франциско, Национального балета Канады в Торонто. Первая трансляция длилась 9 часов. А теперь во Всемирный день балета (World Ballet Day) ежедневные будни балетной жизни могут увидеть все желающие на примере одного из обычных репетиционных дней.

Онлайн трансляции продолжаются до 20 часов подряд. Для многих это становится возможностью окунуться в настоящий мир балета, увидеть и понять, что выход на сцену – яркий, касочный и удивительный итог ежедневной многочасовой работы, тяжёлого труда, неимоверных усилий, стараний и любви к своему делу, без которой невозможно выдержать все эти трудности. Та красота, порыв и чувственность, выраженные в танце, которые мы наблюдаем на сцене, – плод труда танцоров, балетмейстеров, хореографов. Мгновения на сцене превращают артистов балета для зрителя в небожителей, далёких от реалий повседневности.

Отечественный балет занимает высочайшие позиции и имеет богатую историю. Он дал миру имена великих мастеров: танцоров, хореографов и балетмейстеров. Достаточно назвать такие имена, как Мариус Петипа, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Рудольф Нуриев, Марис Лиепа, Юрий Григорович, Вячеслав Гордеев, Владимир Васильев и многие другие.

Точной фиксированной даты проведения Всемирного дня балета нет, так как это связано с необходимостью координации времени проведения онлайн трансляций крупнейших балетных коллективов мира. На сегодняшний день около 50 театров со всего мира принимают участие в акции.