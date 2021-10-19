Более 184,5 тысячи жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса

07:51, 19 октября 2021, ПАИ

184 644 жителя Псковской области полностью вакцинировались от коронавируса, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

18 октября второй компонент вакцины получили 1 720 человек.

Первым компонентом привиты 193 558 человек, 852 псковича сделали укол 18 октября. Ревакцинацию прошли уже 7 544 человека, в том числе 352 человека за минувшие сутки.

Израсходовано 77,4% поступившей в Псковскую область вакцины.

«Радует динамика ревакцинации, - констатировал Михаил Ведерников. - Согласно рекомендациям Минздрава, для наиболее эффективной защиты в период подъема заболеваемости её необходимо проводить раз в полгода».