Более 184,5 тысячи жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса
184 644 жителя Псковской области полностью вакцинировались от коронавируса, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.
18 октября второй компонент вакцины получили 1 720 человек.
Первым компонентом привиты 193 558 человек, 852 псковича сделали укол 18 октября. Ревакцинацию прошли уже 7 544 человека, в том числе 352 человека за минувшие сутки.
Израсходовано 77,4% поступившей в Псковскую область вакцины.
«Радует динамика ревакцинации, - констатировал Михаил Ведерников. - Согласно рекомендациям Минздрава, для наиболее эффективной защиты в период подъема заболеваемости её необходимо проводить раз в полгода».
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