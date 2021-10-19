Средний чек на ПЦР-тест в России подорожал на треть

09:03, 19 октября 2021, ПАИ

Россияне этой осенью сделали ПЦР-тестов на выявление коронавируса в 9 раз больше, чем в прошлом году - средний чек на эту услугу при этом вырос почти на треть, сообщает РИА Новости.

Средний чек покупки ПЦР-тестов составил 2226 рублей, что на 27% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (то есть в штуках) оказался выше прошлогоднего уровня на 807% (в 9 раз).

Средний чек по тестам на антитела составил 1090 рублей, на 11% не дотянув до прошлогоднего показателя. Продажи снизились на 20%.

По лабораторным анализам в целом средний чек составил 1380 рублей, что на 12% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении опередил прошлогодний уровень на 95%.

Эксперты отмечают, что повышенный спрос на ПЦР-тесты наблюдался этим летом, с наступлением отпускного сезона. Среднемесячное число сданных тестов в июле почти в два раза превышало уровень сентября, а средний чек затрат был выше на 8-10%. Тем не менее, этой осенью фиксируется более массовый интерес к таким анализам, чем в то же время прошлого года.

«В летние месяцы большая часть спроса на ПЦР-тесты была связана с вылетом граждан за границу и требованиями в отелях и гостиницах. В сентябре также добавился фактор активизации делового сезона и роста числа офлайн-мероприятий, где требовалось подтверждение «безопасного» статуса участников. Во многом из-за вышеперечисленных особенностей, с лета этого года в объеме продаж растет доля более дорогих экспресс-тестов, что в свою очередь отражается и на среднем чеке покупок», - пояснили аналитики.

На этом фоне интерес к анализам на наличие антител к коронавирусу снизился, поскольку в большинстве случаев в качестве актуальности ковид-статуса принимается лишь сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, заключили аналитики.

