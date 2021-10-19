Продажи электромобилей Tesla начались в России
Сервис для покупки и продажи авто онлайн СберАвто объявил о начале продаж электромобилей Tesla в России через свой сайт. Пользователям доступны как новые автомобили, так и электрокары с пробегом, пишет газета «Известия».
Отмечается, что все автомобили получили нужные таможенные документы и даже имеют систему ЭРА-ГЛОНАСС и последнюю версию ПО на русском языке. Сейчас пользователи сервиса могут приобрести Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Чуть позже ассортимент пополнится электрокроссовером Tesla Model X, который должен появиться на последней неделе октября.
В дальнейшем в сервисе появится больше моделей в различных комплектациях.
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