Продажи электромобилей Tesla начались в России

10:12, 19 октября 2021, ПАИ

Сервис для покупки и продажи авто онлайн СберАвто объявил о начале продаж электромобилей Tesla в России через свой сайт. Пользователям доступны как новые автомобили, так и электрокары с пробегом, пишет газета «Известия».

Отмечается, что все автомобили получили нужные таможенные документы и даже имеют систему ЭРА-ГЛОНАСС и последнюю версию ПО на русском языке. Сейчас пользователи сервиса могут приобрести Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Чуть позже ассортимент пополнится электрокроссовером Tesla Model X, который должен появиться на последней неделе октября.

В дальнейшем в сервисе появится больше моделей в различных комплектациях.