До +7 градусов ожидается сегодня в Пскове
19 октября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Днем и ночью без существенных осадков. Утром в большинстве районов небольшой дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер западных направлений, умеренный. Температура днем +3...+8, ночью -0...+5.
В Пскове днем и ночью без существенных осадков. Утром небольшой дождь. Температура днем +5...+7 градусов. В Великих Луках днем и ночью без существенных осадков. Утром возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Температура днем +6...+8 градусов.
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