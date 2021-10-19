До +7 градусов ожидается сегодня в Пскове

08:58, 19 октября 2021, ПАИ

19 октября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Днем и ночью без существенных осадков. Утром в большинстве районов небольшой дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер западных направлений, умеренный. Температура днем +3...+8, ночью -0...+5.

В Пскове днем и ночью без существенных осадков. Утром небольшой дождь. Температура днем +5...+7 градусов. В Великих Луках днем и ночью без существенных осадков. Утром возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Температура днем +6...+8 градусов.