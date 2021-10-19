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Общество

ФНС заинтересовалась чаевыми самозанятых россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) изучает возможность учёта чаевых, которые получают самозанятые россияне, через приложение «Мой налог», пишет газета «Известия».

Налоговая служба разослала работающим на себя россиянам опрос о потребности в получении вознаграждения через приложение «Мой налог». Так, налоговая задала самозанятым три вопроса: «Оставляют ли вам ваши клиенты чаевые сейчас?», «Хотите ли вы, чтобы ваши клиенты могли переводить вам чаевые в электронной форме?» и «Хотите ли вы, чтобы приложение «Мой налог» имело встроенную функциональность по приему чаевых в электронной форме?».

В службе отметили, что постоянно отслеживают обратную связь от пользователей, благодаря этому самозанятые также могут определить векторы развития приложения.

«Так, пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых. Кроме того, самозанятому было бы удобно получать чаевые на свои счета или карты, просто указав их в приложении «Мой налог», – рассказали в ФНС.

Аналогичные сервисы уже активно развивают банки, отмечает издание. Эксперты считают инструмент ФНС удобным. Но его целесообразность для самозанятых вызывает вопросы, отмечают специалисты.

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