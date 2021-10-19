Из-за аварии на водоводе в Пскове перекрыли движение по улице Максима Горького

09:48, 19 октября 2021, ПАИ

Из-за аварии на водоводе движение по улице Максима Горького в Пскове перекрыли во взаимодействии с ГИБДД. Для городских автобусов оставлена одна полоса движения, сообщил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин на своей странице в Instagram.

В 8:45 водоснабжение в городе было восстановлено по резервной схеме. В устранении аварии на крупном водоводе с 7:15 задействованы 8 аварийных бригад (всего 30 человек) и 14 единиц техники.

Участок прорыва перекрыт. На данный момент согласуются сети для проведения раскопок. Специалисты будут искать утечку, добавил Борис Елкин.

Напомним, рано утром 19 октября в Пскове произошла авария на водоводе: на участке улицы Максима Горького между улицами Малясова и Красноармейской набережной прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 0,5 м.