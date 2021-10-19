Назван полезный при гипертонии продукт

14:27, 19 октября 2021, ПАИ

При гипертонии и болезнях сосудов положительное влияние на организм оказывают фисташки. К такому выводу пришли учёные из университета Тафтса (США), сообщает издание The Daily Express.

По данным учёных, фисташки положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы человека, снижают уровень артериального давления и улучшают состояние кровеносных сосудов. Кроме того, эти орехи считаются не очень калорийными и содержат много белка.

Помимо этого, в составе этого ценного продукта имеются аминокислоты L-аргинина, способствующие профилактике тромбообразования.

Отметим, что гипертония – состояние, характеризующееся повышенными показателями артериального давления. Согласно статистике, данное заболевание имеется примерно у 40 % взрослого населения в России.