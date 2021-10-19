В какой последовательности прививаться от коронавируса и гриппа

10:17, 19 октября 2021, ПАИ

В какой последовательности прививаться от коронавируса и гриппа, рассказал в интервью радио Sputnik профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

Подъем новой волны COVID-19 этой осенью совпал с сезонным ростом заболеваемости гриппом. Единственный надежный способ предотвратить тяжелое течение этих инфекций – вакцинация. В случае если человек еще не переболел COVID-19 и не сделал от него прививку, прежде всего стоит позаботиться об иммунной защите от коронавируса, считает доктор медицинских наук Михаил Костинов.

«Конечно, в этом случае отдается приоритет вакцинации против COVID-19. То есть делается две дозы, и через месяц после второй дозы делается прививка против гриппа», – сказал он.

Тем, кто около шести месяцев назад переболел коронавирусной инфекцией или вакцинировался от нее, стоит отдать предпочтение прививке от гриппа.

«Второй вариант – человек переболел коронавирусной инфекцией и прошло полгода. В этом случае сначала целесообразно делать вакцину против гриппа, а потом – против коронавирусной инфекции. Третий вариант – человек был ранее вакцинирован против коронавирусной инфекции и с тех пор прошло полгода. Тогда сначала также рекомендовано делать вакцину против гриппа, а через месяц – против коронавирусной инфекции», – уточнил профессор.

Пока прививки от COVID-19 и от гриппа делают с промежутком в месяц, но в ближайшее время могут появиться рекомендации по вакцинации от этих заболеваний в один и тот же день.

По словам Костинова, людям с серьезными хроническими заболеваниями перед прививкой лучше проконсультироваться с лечащим врачом. Специалист посоветует тот порядок вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции, который подойдет конкретному пациенту лучше всего.

