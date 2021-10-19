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Общество

Новое приложение «Госуслуги» запустят в 2022 году

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует запустить суперприложение «Госуслуги» в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

По его словам, новое приложение должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему могут быть интересны.

Министр добавил, что в этом году запустили новую веб-версию портала госуслуг.

«Там очень много новых возможностей технических. Все ориентировано на то, чтобы пользователь максимально быстро мог найти нужную услугу, максимально быстро мог заполнить необходимое заявление, используя для этого минимальное количество кликов», – заключил Максут Шадаев.

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