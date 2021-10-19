Видео: В среднем 20 адресов за день посещает один переписчик
С этой недели в Псковской области началась основная часть Всероссийской переписи населения – по домам и квартирам жителей региона пошли переписчики. Накануне в управлении статистики подготовили более тысячи специалистов.
В видеорепортаже ПАИ переписчики показали свою работу, рассказали, сколько жителей нужно переписать за день, сколько за это платят и что они будут делать в случае конфликта.
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