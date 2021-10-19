Более полумиллиона рублей лишились псковичи после разговора с «сотрудниками банка»

10:55, 19 октября 2021, ПАИ

В Пскове двое местных жителей лишились более полумиллиона рублей после разговора с «сотрудниками банка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 18 октября 24-летней псковичке позвонили неизвестные граждане, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. И под предлогом якобы предотвращения попытки несанкционированного оформления на нее кредита предложили собеседнице самой взять кредит, а затем перевести денежные средства на «безопасный» счет. В итоге девушка перевела мошенникам 280 тысяч рублей.

14 октября 64-летней пенсионерке позвонили незнакомцы и по аналогичной мошеннической схеме украли у нее 221 тысячу рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего, пояснили в ведомстве.