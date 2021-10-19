Дмитрий Шахов выступил на международной научно-практической конференции о пенитенциарной системе

11:10, 19 октября 2021, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области, кандидат юридических наук Дмитрий Шахов принял участие в Международной научно-практической конференции «Пенитенциарная система, государство и общество: проблемы взаимодействия», организованной Псковским филиалом Академии Федеральной службы исполнения наказаний, которая прошла в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе уполномоченного.

В работе научного мероприятия приняли участие около 100 представителей органов государственной власти региона, руководители и сотрудники структурных подразделений правоохранительных органов, профессорско-преподавательский состав образовательных организаций ФСИН России, МВД России, Академии МВД Республики Беларусь.

Открывая конференцию, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев подчеркнул актуальность обсуждаемой проблемы, отметив, что современные тенденции и проблемы, возникающие в сфере деятельности уголовно-исполнительной системы и других правоохранительных органов в контексте взаимодействия с государственными структурами и общественными организациями вызывают живой интерес как у представителей профессионального научного сообщества, так и у практических работников правоохранительной сферы деятельности.

Дмитрий Шахов выступил на конференции с докладом «Правовые аспекты оценки законности применения физической силы сотрудниками уголовно-исполнительной системы при исполнении служебных обязанностей».

В своём выступлении псковский омбудсмен обратил особое внимание, что вопросы соблюдения прав и свобод граждан, лиц без гражданства и иностранных граждан, вступивших в конфликт с законом и находящихся в местах принудительного содержания, всегда находятся под пристальным внимание как общества, так и государства. Дополнительные гарантии соблюдения прав и свобод в отношении таких лиц обеспечивают и региональные омбудсмены, которые являются независимыми и неподотчетными по вопросам своей деятельности государственными органами. Такие государственные гарантии создают условия для осуществления деятельности региональных государственных правозащитников на принципах справедливости, гуманности, законности, гласности, беспристрастности.

Как отметил Дмитрий Шахов, хотя жалоб, поступающих региональным уполномоченным по правам человека на действия по применению физической силы сотрудниками учреждений ФСИН России, расположенных в субъектах РФ, не очень много (ежегодно не более 1% от всех жалоб, поступающих по линии ФСИН РФ), но тем не менее в своей практической деятельности они должны давать им оценку, в том числе законности и обоснованности применения такой физической силы.

В своём выступлении псковский омбудсмен обратил внимание на правовые аспекты оценки законности, в том числе общепризнанные принципы и нормы международного права в этой сфере, и обоснованности применения физической силы сотрудниками уголовно-исполнительной системы при исполнении служебных обязанностей, которые были сформулированы уполномоченным по правам человека в Псковской области по результатам контрольной деятельности. В частности, Дмитрий Шахов рассказал о выявленных в ходе контрольной деятельности случаях чрезмерного применения физсилы со стороны сотрудников ФСИН России, а также о тех положительных моментах, которые были отмечены как безупречные с точки зрения закона и соблюдения прав и свобод граждан, находящихся в местах принудительного содержания.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области особо отметил, что все такие факты не остаются незамеченными, а в соответствии с новым федеральным законом выносятся в адрес руководителей исправительных учреждений рекомендации, которые подлежат безусловному рассмотрению и сообщению о принятых мерах региональному омбудсмену.

В завершение своего доклада Дмитрий Шахов ответил на многочисленные вопросы участников конференции и рассказал о фактических событиях, которые легли в основу его доклада.

Научное мероприятие после пленарного заседания продолжилось по четырем секциям, на которых участники обсудили актуальные проблемы деятельности уголовно-исполнительной системы и других правоохранительных органов.