Около половины россиян готовы переехать за город на ПМЖ – опрос Россельхозбанка

11:57, 19 октября 2021, ПАИ

Восемь из десяти россиян рассматривают возможность переезда из города в село, а больше половины готовы заняться сельским хозяйством. Такие данные следуют из опроса, проведённого Россельхозбанком.

«Пандемия изменила наши представления о жизни за городом. Тем более благодаря государственной политике на сельских территориях действительно создаются условия для комфортной жизни и работы. Неудивительно, что почти половина опрошенных (47%) хотела бы приобрести недвижимость в деревне. У многих есть осознанное желание сменить городскую суету на тишину и неспешность сельской жизни, поработать на новом месте, найти себя в другой профессии, например стать фермером. И Россельхозбанк предлагает для таких людей полный набор продуктов, услуг и сервисов – от обучения в «Школе фермера» и возможностей цифровой экосистемы «Своё.Фермерство» до предоставления сельской ипотеки и льготных кредитов на развитие агробизнеса. Нам важно, чтобы село притягивало больше талантливых людей, идей и инвестиций», - сказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Опрос показал, что 81% россиян рассматривает возможность проживания в сельской местности. Примечательно, что больше половины из них – люди от 35 до 50 лет. Причем 54% из них готовы переехать за город на постоянное место жительства, а 27% рассматривают проживание в селе на кратковременные периоды. Самыми решительными оказались мужчины – именно на них в возрасте 35-50 лет приходится больше половины желающих переехать в село навсегда. Более осторожными оказались женщины в возрасте от 35 до 64 лет - 72% готовы переехать за город на кратковременный период. И только 19% опрошенных точно хотели бы остаться в городе.

Основным стимулом для переезда названы экология и чистый воздух - такие факторы загородной жизни привлекают 29% опрошенных. 13% привлекает возможность приобрести за городом жилье большей площади, 11% - возможность питаться натуральными продуктами, 8% - отсутствие суеты в деревне. Остальные 39% опрошенных указали, что их привлекает все вышеперечисленное.

Почти половина опрошенных (47%) хотела бы приобрести недвижимость в деревне, 25% ее уже имеют и только 28% еще не задумывались об этом. Две трети людей, которые еще не планировали приобретение домика в деревне, – люди в возрасте от 51 до 64 лет, больше половины рассматривающих вариант приобретения – люди в возрасте от 35 до 60 лет. Уже имеют свой загородный дом поровну две категории россиян – люди от 35 до 50 и от 51 до 64.

На вопрос, хотят ли люди после переезда за город заняться сельским хозяйством, 75% опрошенных ответили, что мечтают о саде или огороде для себя и семьи (две трети выбравших этот вариант - люди от 35 до 64). 17% опрошенных хотели бы иметь небольшое хозяйство, чтобы обеспечивать продуктами себя и продавать излишки (этот вариант чаще всего выбирали люди от 35 до 64). Только 8% опрошенных планируют сделать сельское хозяйство источником постоянного дохода (большинство из них люди в возрасте 51-64 лет).

Опрос показал, что больше половины россиян хотели бы завести сельскохозяйственных животных. Самыми популярными стали домашние птицы – их хотят завести 25% россиян. 9% опрошенных вместе с домашними птицами завели бы кроликов, еще 9% также наряду с птицами завели бы коз или овец. 8% россиян хотели бы завести крупных сельскохозяйственных животных: свиней, лошадей, коров. 49% опрошенных не планируют заводить сельскохозяйственных животных на своем загородном участке. При этом больше половины (71%) молодых людей в возрасте от 18 до 34 хотят завести сельскохозяйственных животных, а более 67% россиян старшего поколения в возрасте 51-64 лет не планируют их заводить.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.