Еще 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области

11:44, 19 октября 2021, ПАИ

Еще 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 856 жителей региона, сообщает официальный Telegram-канал области.

Всего зарегистрировано 54 672 подтвержденных случая заражения коронавирусом, в том числе 259 — за минувшие сутки. В регионе выздоровели 46 115 человек, из них 197 — за прошедшие 24 часа.

На данный момент в Псковской области проведено 578 024 исследований на коронавирус.