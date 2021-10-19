Сезон Студенческой гребной лиги стартует в ПсковГУ
27 октября в 18:30 в спортзале на улице Льва Толстого пройдут соревнования Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета по гребле. Мероприятие проводится в рамках старта сезона Студенческой гребной лиги, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.
Соревнования пройдут на гребных тренажёрах Concept 2.
К участию приглашаются все желающие вне зависимости от опыта и знаний о данном виде спорта. Для подачи заявки необходимо заполнить форму.
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