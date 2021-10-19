53 уголовных дела возбудила Псковская таможня в этом году

12:18, 19 октября 2021, ПАИ

По состоянию на 1 октября Псковская таможня в течение этого года возбудила 53 уголовных дела. Об этом заявил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 октября.

За этот же период псковские таможенники возбудили 3 439 дел об административных правонарушениях, уточнил Игорь Ерошин.

В частности, дела возбуждаются за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, за незаконную перевозку за рубеж денежных средств или нарушение требования валютного законодательства, за контрабанду наркотических средств и психотропных веществ.