Мертвого младенца нашли в лесу в Пскове

12:06, 19 октября 2021, ПАИ

В лесу в районе Крестовского шоссе возле небольшого водоема нашли тело мертвого новорожденного ребенка. Место обнаружения оцеплено сотрудникам правоохранительных органов, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

На месте обнаружения работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудники следственного комитета. По данному факту проводится проверка Следственным управлением Следственного комитета по Псковской области.