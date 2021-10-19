Мертвого младенца нашли в лесу в Пскове
В лесу в районе Крестовского шоссе возле небольшого водоема нашли тело мертвого новорожденного ребенка. Место обнаружения оцеплено сотрудникам правоохранительных органов, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
На месте обнаружения работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудники следственного комитета. По данному факту проводится проверка Следственным управлением Следственного комитета по Псковской области.
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