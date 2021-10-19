Многодетные семьи Псковской области могут компенсировать затраты на борьбу с борщевиком

12:21, 19 октября 2021, ПАИ

С 25 октября в Псковской области начнётся прием заявлений от многодетных семей на компенсацию затрат, направленных на борьбу с борщевиком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Поддержкой смогут воспользоваться до конца года семьи, которые получили земельные участки в деревне Борисовичи Псковского района. Заявления на получение субсидии будет принимать комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области по 15 декабря. Компенсация может быть выплачена за химический способ борьбы с борщевиком.

Субсидии будут предоставляться в рамках реализации комплекса мер программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы сельского хозяйства Псковской области.

Об условиях и порядке получения компенсации, а также списке необходимых документов читайте в тексте постановления администрации области.

Решение о предоставлении дополнительной меры поддержки данной категории граждан принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона неоднократно обращал внимание на необходимость уделить повышенное внимание борьбе с борщевиком Сосновского. Эта работа нужна для повышения качества земель, улучшения внешнего вида муниципалитетов, а также направлена на охрану здоровья граждан. С целью усиления химического и механического воздействия на сорное растение и предотвращения его распространения в 2021 году районам выделены дополнительные средства на борьбу с борщевиком.