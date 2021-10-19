110 проверок обеспечения сохранности гражданского оружия провели в Псковской области

12:26, 19 октября 2021, ПАИ

С 11 по 17 октября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 110 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у жителей региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверок выявлено 25 административных правонарушений, изъято 4 единицы гражданского оружия.

В центре лицензионно-разрешительной работы напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации в подразделения ЛРР по месту жительства. Это нужно сделать за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. В таком случае действует скидка на оплату госпошлины в размере 30%.