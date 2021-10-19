Пенсионерка госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове

12:51, 19 октября 2021, ПАИ

80-летнюю женщину госпитализировали сотрудники скорой помощи в Пскове. Об этом Псковскому агентсву информации сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка».

19 октября на перекрестке улиц Труда и Звездной водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на пенсионерку.

На месте ДТП работали аварийно-спасательная служба, ДПС и бригада скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.