Пенсионерка госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове
80-летнюю женщину госпитализировали сотрудники скорой помощи в Пскове. Об этом Псковскому агентсву информации сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка».
19 октября на перекрестке улиц Труда и Звездной водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на пенсионерку.
На месте ДТП работали аварийно-спасательная служба, ДПС и бригада скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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