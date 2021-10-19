Продолжается голосование за проект благоустройства парка реки Милевка в Пскове

12:54, 19 октября 2021, ПАИ

Продолжается голосование по выбору концепции благоустройства парка реки Милевка в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Территория расположена на Запсковье, на пересечении улиц Инженерной и Крупской. Она будет обустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Псковичи могут выбрать одну из двух концепций, разработанных на базе Детского технопарка «Кванториум». Концепция «Место для тебя» предусматривает деление парка на тематические зоны, чтобы люди разных возрастов и увлечений могли чувствовать себя комфортно. Планируется создать большую зону отдыха для взрослого населения. Выделить зону выгула собак и огородить ее живой изгородью. Над рекой Милевка сделать смотровую площадку, где будет зона кормления уток. В самом центре парка – локация для молодежи с качелями и круговой скамейкой под навесом. На детской площадке будет установлен игровой комплекс с качелями, горками и лестницами. Отдельно расположится спортивная зона с воркаут-площадкой и коробкой для игры в футбол и баскетбол. На территории парка также появится парковка для велосипедов и самокатов.

Вторая концепция - «Парк сенсорного восприятия». Особенность этого проекта – различные интерактивные экспонаты (музыкальные инструменты, зеркальный лабиринт, тактильная тропа), направленные на развитие органов чувств (осязания, зрения, слуха). Это уникальная для Псковской области концепция «живого» парка, где можно взаимодействовать с разными объектами. Помимо сенситивного парка будет организована детская зона с современным игровым комплексом и домиком на дереве, спортивная зона для игры в футбол, баскетбол, настольный теннис и занятий воркаутом, локация для выгула и дрессировки собак, площадка для кормления уток, зона отдыха с арт-объектами.

Голосование проводится до 15 ноября. Виджет «Общественное голосование на портале Госуслуг» находится на главной странице портала администрации города Пскова. Следует нажать кнопку «Участвовать», выбрать в строке опросы «Голосование по проектам», а затем – «Голосование по выбору концепции благоустройства парка реки Милевка». Далее при выборе одной из концепций участнику голосования будет предложено перейти на сайт госуслуг и сделать свой выбор.