Вторая лекция Анны Виленской состоится в Псковской филармонии 23 октября

13:17, 19 октября 2021, ПАИ

23 октября в большом концертном зале Псковской филармонии состоится вторая лекция Анны Виленской в рамках нового образовательного проекта «9 лекций о классической музыке». Искусствовед Анна Виленская знакомит слушателей с самыми важными вехами в истории музыки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Темой второй встречи станет барокко. «Церковь, полифония и эмоции. Бах и Вивальди — это уже очень зрелое барокко, которое «зрело» и развивалось очень интересным образом. Разговор пойдет о том, как люди придумали полифонию свободного стиля и как она работает, как старались передавать музыкой крайние эмоциональные состояния и какими были их первые опыты. На лекции будем разбираться в музыке с точки зрения практики и попробуем оказаться на месте барочных композиторов», - пояснила Анна Виленская.

На лекции расскажут:

Что такое теория аффектов в музыке и как она работает на нас до сих пор

Как шутили старинные клависинисты

Какую роль Бах сыграл в истории музыки

Как Вивальди нашел рецепт идеальной поп-музыки

Как сочинять золотую секвенцию, читать аккорды генерал-баса и сочинять фуги

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Держатель карты может приобрести по ней только один билет на одно мероприятие.

Встреча состоится 23 октября в 17:00. По словам организаторов, лекции Анны Виленской простые и доступные, подходят как начинающим музыкантам, так и людям, совершенно далеким от музыки. Можно приходить с детьми.

Анна Виленская — композитор, лектор, популяризатор классической музыки, редактор Союза композиторов. Руководитель Открытого музыкального лектория в Санкт-Петербурге, автор подкастов Филармонии имени Шостаковича и Союза композиторов России. Лауреат разных премий как лектор, пианистка и композитор. Проводит научно-популярные лекции о музыке разных эпох, преподаёт подбор по слуху и теорию музыки взрослым начинающим музыкантам.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии или на сайте.

С 11 октября 2021 года во всех учреждениях культуры в Псковской области количество зрителей не должно превышать более 50% от общего количества посадочных мест в зале. Допуск зрителей, достигших 18 лет, на такие мероприятия должен осуществляться исключительно при наличии одного из двух документов: документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Зрители, у которых нет документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, могут вернуть ранее приобретенные билеты за полную стоимость. Осуществить возврат необходимо до даты проведения мероприятия.