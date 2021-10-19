Песков отказался связывать вакцинофобию россиян с маркой прививок

13:46, 19 октября 2021, ПАИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался связывать вакцинофобию россиян с маркой прививок, пишет ТАСС.

По его словам, она «не связана с марками прививок абсолютно». По этой причине, отметил Песков, предположение о том, что допуск зарубежных препаратов от коронавируса на российский рынок способствовал бы повышению уровня вакцинации в стране, ложно. Тем не менее признание Россией иностранных вакцин от COVID-19 возможно в обоюдном формате, уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что выплачивать вознаграждение каждому, кто сделал прививку, вряд ли возможно в России.

11 октября Песков раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в стране, назвав их непозволительно низкими.