Управление информационной политики ПсковГУ набирает студенческую медиагруппу

14:15, 19 октября 2021, ПАИ

Пишущие и снимающие, монтирующие и интересующиеся SMM и графическим дизайном – студентов, которые хотят реализоваться в сфере коммуникаций и PR, приглашают в студенческую медиагруппу. Проект запускается при Управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ. Партнёром выступает Медиахолдинг Псковской области.

Формат студмедиа не ограничен – участникам предлагается работать над проектом, тему и форму которого предложат они сами. Это может быть серия тематических видео или статей, фильмы, подкасты, плакаты, промомероприятие и т. д. Проект необходимо не только реализовать, но и, говоря на языке маркетинга, «упаковать»: продумать PR-кампанию, смм-продвижение и визуальный ряд.



«Помогать в реализации проектов будут наставники и приглашённые спикеры – региональные специалисты медиасферы и федеральные эксперты. В декабре студенческие медиапроекты презентуются жюри, лучшие будут опубликованы в СМИ Псковской области. Но на этом работа студенческого медиа не остановится, в 2022 году участникам предстоит выйти на новый уровень, об этом расскажем позднее», - отметили в пресс-службе вуза.



Студмедиа начнёт свою работу в ноябре. Заинтересовавшимся необходимо заполнить эту заявку.